Бывшую охранницу пермской школы №127 признали невиновной. Яна Галкина работала в учебном учреждении, где прошлой зимой произошло ЧП.

Как напоминает ГТРК "Пермь", в январе 2018 года два подростка напали на учеников младших классов и учителя. В результате насильственных действий тогда пострадало 15 человек. Двенадцать — попало в больницы. Напавшие молодые люди получили реальные сроки: один — на 9 лет 8 месяцев колонии, второй -7 лет колонии.

Именно за их пропуск в учебное учреждение и была задержана охранница. Суд вынес ей обвинительный приговор: два года ограничения свободы. Женщина подала апелляцию, так как изначально свою вину не признала. В результате Пермский краевой суд снял с Яны Галкиной все обвинения и отпустил на свободу.