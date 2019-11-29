Всероссийский форум органов молодежного самоуправления стартовал в Казани

Всероссийский форум органов молодежного самоуправления "Молодежная команда страны" стартовал в Казани. На него прибыли юные политики и управленцы со всей России.

Как передает "Вести Татарстан", главной темой форума станет "Форма полезных компетенций". Эта программа призвана помочь молодежи построить карьеру на государственной службе и в политике.

Председатель Ассоциации молодежных правительств России Дина Гайзатуллина подчеркнула, отдельной частью форума станет создание нового проекта. Участников поделят на команды, у каждой будет свой, так называемый, фасилитатор. Он будет помогать претворить проект в жизнь, а также презентовать его. Лучшие работы получат награды и возможность реализации в следующем году.