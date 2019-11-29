В полиции умерла боксерша, доставленная за избиение сожителя

28-летняя оренбурженка, скончавшаяся в отделе полиции, профессионально занималась боксом. В полицию ее доставили для разбирательства: она отправила в нокаут своего сожителя в ходе бытового конфликта. Избитый мужчина был госпитализирован с телесными повреждениями. Конфликт между гражданскими супругами произошел на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения.

Девушка была задержана за побои и доставлена в отдел полиции. Полицейские проводили проверку по статье 115 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), сообщает РИА Новости. В Следственном комитете России по Оренбургской области не смогли назвать возраст погибшей и причину ее смерти в полицейском отделе.