В Москве женщина продала сына за 150 тысяч рублей

В Москве задержана женщина, продавшая своего ребенка.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, летом 22-летняя беременная женщина договорилась с семейной парой о продаже своего будущего ребенка. После выписки из роддома она передала им новорожденного мальчика.

Все трое фигурантов задержаны, следствие ходатайствует об их аресте. Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству "Москва", что все трое являются уроженцами Киргизии. Младенец был оценен в 150 тысяч рублей. Однако потом мать сама обратилась в полицию и рассказала, что отдала новорожденного знакомым на время, пока находилась в больнице, но те скрылись вместе с малышом. Оперативники раскрыли обман и задержали всех участников преступления.