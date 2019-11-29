Экс-сутенер вынес из храма ящик с пожертвованиями исцелившихся прихожан

Судимый за вовлечение в проституцию житель Ленинградской области похитил из храма бронированный ящик с пожертвованиями прихожан. Сумма ущерба, как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, составила почти 3 миллиона рублей.

Бывший сутенер покусился на дары исцелившихся от различных болезней прихожан — их они приносили в Крестильный храм Рождества Христова в поселке Ленинское, где находится чудотворная икона Всецарица (точная копия с афонской иконы Пантанаса). Его внимание привлек установленный под образом ящик с золотыми украшениями. Воспользовавшись тем, что церковь была пуста, он вынес его за пределы и вскрыл, забрав дары себе.

На поиски 28-летнего злоумышленника ушло около месяца. Его задержали в поселке Сосновый Бор, в доме знакомого, с которым он отбывал срок в колонии. Как оказалось, к тому моменту мужчины уже был объявлен в федеральный розыск по обвинению в хранении крупной партии наркотиков.

Большую часть цепочек, крестов и других украшений он успел продать. Суда подозреваемый будет дожидаться в изоляторе.