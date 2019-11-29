Коллекция Пушкинского музея станет доступна для нижегородцев

Нижегородскую культурную политику региона выводят на новый уровень. Накануне губернатор региона подписал соглашение о сотрудничестве с директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. Таким образом, в течение трех лет будет реализовано ряд важных проектов.

Новое соглашение — это настоящая карта взаимного сотрудничества с конкретными мероприятиями. Так, в рамках подписанного документа в 2020 году начнут внедрять новый формат премии "Инновация". А осенью, сообщает "Вести Нижний Новгород", пройдет фестиваль графики, где будут демонстрировать работы лауреатов французской национальной премии рисунка.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что регион ориентируется на 800-летие, которое будет праздноваться в 2021 году. В этот период запланировано множество мероприятий, они позволят познакомить с коллекцией Пушкинского музей нижегородцев и гостей города.

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Марина Лошак в свою очередь добавила, что музей заинтересован в сотрудничестве с Нижегородским регионом, в том числе для движения в будущее