Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет

Старейшая жительница США Алелия Мерфи умерла в Нью-Йорке в возрасте 114 лет. Она жила в районе Гарлем с 1926 года, сообщает CNN.

Самой пожилой американкой женщину признали в январе текущего года. Этот статус подтвердила Группа геронтологических исследований (Gerontology Research Group, GRG), которая составляет списки долгожителей. Мерфи родилась 6 июля 1905 года. Она работала швеей, а также занималась продажей косметики. В 1953 году женщина овдовела, у нее остались двое детей.

Мерфи известна также благодаря общественной деятельности. Сенатор от штата Нью-Йорк Брайан Бенджамин отметил, что она стала «местной достопримечательностью» в Гарлеме.

По данным GRG, теперь самой пожилой американкой является жительница штата Северная Каролина Хестер Форд. Ее возраст составляет 114 лет и 105 дней.

Старейшей жительницей планеты в данный момент признана 116-летняя японка Канэ Танака. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса.