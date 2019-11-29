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29 ноября 201911:50

Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке чуть не остался без надувных фигур из-за ветра

Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке чуть не остался без надувных фигур из-за ветра

В Нью-Йорке прошел 93-й по счету парад по случаю Дня благодарения с участием гигантских надувных фигур, акробатов и оркестров. Шествие возглавлял символ праздника – огромная надувная индейка, передает CBS.

Процессия растянулась на более чем 3 километра, за красочным зрелищем следили несколько тысяч человек. Фотографиями с мероприятия поделились в Twitter представители нью-йоркской полиции.

Высота некоторых надувных фигур достигала 18 метров. Однако полет гигантских шаров оказался под угрозой из-за сильного ветра. Не обошлось и без небольших инцидентов: во время прохождения процессии частично сдулась фигура Рональда МакДональда – символа ресторанов McDonalds.

27 ноября, накануне Дня благодарения, президент США Дональд Трамп торжественно спас индеек от превращения в главное праздничное блюдо.

 

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