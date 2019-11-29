Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке чуть не остался без надувных фигур из-за ветра

В Нью-Йорке прошел 93-й по счету парад по случаю Дня благодарения с участием гигантских надувных фигур, акробатов и оркестров. Шествие возглавлял символ праздника – огромная надувная индейка, передает CBS.

Процессия растянулась на более чем 3 километра, за красочным зрелищем следили несколько тысяч человек. Фотографиями с мероприятия поделились в Twitter представители нью-йоркской полиции.

Will SpongeBob fly?



Midtown North’s very own Sergeant Patrick Mullane will once again be the official Macy’s Ballon Safety Sergeant for SpongeBob SquarePants. He will make the determination on whether SpongeBob will fly based on wind conditions.



Live 💨 updates here @NYPDMTN pic.twitter.com/ZNbZJglY6p — NYPD Midtown North (@NYPDMTN) 27 ноября 2019 г.

Высота некоторых надувных фигур достигала 18 метров. Однако полет гигантских шаров оказался под угрозой из-за сильного ветра. Не обошлось и без небольших инцидентов: во время прохождения процессии частично сдулась фигура Рональда МакДональда – символа ресторанов McDonalds.

27 ноября, накануне Дня благодарения, президент США Дональд Трамп торжественно спас индеек от превращения в главное праздничное блюдо.