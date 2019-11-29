Гришечкин опроверг сообщения о том, что его пытался задушить знакомый студент

В прессе появились сообщения о том, что в ночь на 29 ноября в своей московской квартире на улице Миклухо-Маклая был избит 57-летний Вячеслав Гришечкин, известный по сериалам "Марш Турецкого", "Тайны дворцовых переворотов", "Солдаты" (где он сыграл полковника Староконя) и многим другим фильмам.

У артиста произошел конфликт с 24-летним студентом Джимшитом, которому Гришечкин ранее якобы помог с регистрацией в Москве, пишет Life.

Актер обратился за помощью к соседям. Прибывшая по вызову скорая зафиксировала у Гришечкина травму головы, но от госпитализации он отказался.

Нападавший скрылся, его лица соседи не видели.

При этом по сведениям "КП" знакомый Гришечкина пытался его задушить, а соседи слышали крики даже через стену. Причем, они рассказали, что это уже не первый конфликт в квартире артиста.

Сам Гришечкин впоследствии заявил журналистам, что никакого избиения не было, а скорую он просил вызвать потому, что перенервничал после ссоры со знакомым и почувствовал себя плохо.