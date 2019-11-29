Спор с "Газпромом": "Нафтогаз" призвал Ригу исполнить решение Стокгольма

"Нафтогаз Украины" подал ходатайство в суд Видземского предместья города Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом" от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер. Заседание запланировано на конец апреля 2020 года, передает ТАСС.

Разбирательства "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам на транзит и поставки газа на Украину идут с 2014 года. 28 февраля 2018 года Стокгольмский суд вынес окончательное решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 миллиарда за транзит. С учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" оказался должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 миллиарда.

В марте 2019 года "Газпромом" оспорено решение арбитража и заявлено о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд. Слушания по данному делу должны состояться в сентябре — октябре 2020 года.