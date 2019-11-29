Стол вибрировал, украинцы били чечетку: Бальбек рассказал об инциденте на форуме ООН

Идеологическим бунтом украинской делегации назвал срыв выступления российского представителя на женевском форуме ООН по вопросам меньшинств депутат Думы от Крыма Руслан Бальбек. Он подчеркнул, что демарш был неожиданным для организаторов форума. "Взрослые люди с перекошенными от ярости лицами били кулаками по столу так, что он вибрировал, каблуками отбивали чечетку", — описал происходящего депутат Госдумы.

По его словам, это была языческая вакханалия. Руслан Бальбек считает, что так считающие себя самодостаточными люди так выплескивали наружу досаду на то, что в Крыму нет репрессий и притеснения национальных меньшинств.

Проходящая под эгидой Совета ООН по правам человека Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств стартовала в Женеве 28 ноября, уточняет РИА Новости. Она продлится два дня.

Руслан Бальбек надеется, что организаторы форума осознают свои ошибки и принесут извинения России. Он, в частности, добавил, что секретариат и председатель форума грубо нарушили процедуру проведения заседания и даже не удосужились посмотреть, что депутат Бальбек — член официальной российской делегации. Руслан Бальбек настаивает, что секретариат форума был заранее уведомлен о его статусе.

Украинская делегация на форуме также сорвала выступление сербского докладчика, который неоднократно бывал в Крыму и настаивал на том, что никаких притеснений национальных меньшинств на Крымском полуострове нет. Украинцы также сорвали речь глава украинской общины Крыма Анастасии Гридчины.

Это не первый случай не слишком дипломатичного поведения представителя Киева в международных организациях. Киев настаивал на дипломатической блокаде России в ПАСЕ, а когда полномочия российской делегации были возвращены, то призвал все делегации покинуть заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Зал в итоге покинула только украинская делегация.

Крым поменял свою юрисдикцию в 2014 году по результатам проведенного референдума. Более 97% проголосовавших на нем высказались за возвращение в состав России спустя 60 лет передачи Крымского полуострова от Москвы к Киеву.