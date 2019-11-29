ФСИН: обысков у Рудого не было

Обыски у первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Рудого не проводились. Об этом заявила руководитель пресс-бюро ФСИН Кристина Паньшина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Рудого проходят обыски в рамках дела о задержании руководства УФСИН Ростовской области. Однако Паньшина заявила ТАСС, что "данные сведения не соответствует действительности".

Анатолий Рудый — генерал-лейтенант внутренней службы. Является первым заместителем директора ФСИН с марта 2014 года. Рудый курирует в службе управление планирования, главное оперативное управление и управление кадров.

В середине ноября были задержаны начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители. Их подозревают в разглашении гостайны и взяточничестве.