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29 ноября 201912:16

В столичных аэропортах отменено 15 и задерживается больше 40 рейсов

Марина Лысцева/ТАСС

Судя по расписанию аэропортов Москвы на Яндексе, 29 ноября по состоянию на 11:58 в аэропортах столицы задержано 45 рейсов и отменено 15.

По данным на это время, 24 рейса задержаны и 1 отменен во Внукове, 11 задержано и 14 отменено в Домодедове, в Шереметьеве задержано 10 рейсов. Ситуация при этом постоянно меняется: некоторые вылеты из статуса "задержан" переходят в статус "отменен", некоторые все же вылетают.

Официально причины задержек и отмен не называются, но не исключено, что виновата погода. Утром в Москве был сильный туман, а на некоторых дорогах образовалась ледяная корочка.

Впрочем, в ближайшие дни погода в столичном регионе, по прогнозам синоптиков, станет еще дискомфортнее: небо продолжит хмуриться, местами будут слабые моросящие осадки, а вечером при температуре в районе нуля – плюс трех градусов на сутки зарядит сильный дождь.

Кроме того, в последний день ноября давление достигнет барического дна — 734 миллиметров ртутного столба, а в ночь на 1 декабря к Москве начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Тогда же похолодает до минус 3-5 градусов и пойдет снег.

Все это приведет к образованию на дорогах и тротуарах наледи до 10 миллиметров.

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