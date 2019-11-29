Вне конкуренции. Головин вышел на первое место по популярности в "Монако"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин стал самым популярным футболистом французского клуба. Об этом свидетельствует клубный магазин монегасков – футболки с фамилией 23-летнего россиянина продаются больше остальных.

Майки Головина хорошо продавалась и в минувшем сезоне, ставшего для российского хавбека дебютным в "Монако". Как сообщает "Спорт-экспресс", он и тогда входил в число наиболее популярных , но тогда неоспоримым лидером был колумбиец Радамель Фалькао.

Новый виток популярности Головину придал уход самого Фалькао в турецкий "Галатарасарай". И с момента старта продаж нового комплекта формы на сезон 2019/20 Головин захватил лидерство по продажам клубных джерси.

Отметим, что одна такая футболка Головина в магазине при условии нанесения фамилии, номера, всех спонсорских логотипов и прочих нашивок обходится болельщикам в 140 евро.