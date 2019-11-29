Из-за Крыма Климкин объявил бойкот Apple

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в своем Twitter призывает отказаться от техники Apple за то, что компания обозначила Крым как территорию РФ в своем приложении "Погода".

А слабо, як кажуть, вЁдмовитися вЁд Apple, якщо вони Крим готовЁ росЁйським визнати? Та й сказати, а ну їх, цих пристосуванцЁв... переходимо на Ёнше, а цей бренд бЁльше не визнаємо. Немає на них Джобса). Такий бренд не може бути номером 1, до побачення! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 ноября 2019 г.

"А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать, а ну их, этих приспособленцев... переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса (один из основателей корпорации Apple Стив Джобс – ред.). Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!".

Как известно, Крым вернулся в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей проголосовали за вхождение в состав России.