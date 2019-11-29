Звал маму и хотел в школу: очевидец аварии довезла до больницы сбитого ребенка. Видео

В Ноябрьске девушка, недавно получившая права, сбила школьника на пешеходном переходе. Через три минуты мальчика уже принимали в травмпункте: пострадавшего ребенка довезла на личном автомобиле случайно оказавшаяся рядом медсестра.

Инцидент произошел в четверг утром, 28 ноября — семилетний мальчик шел в школу, дождался на переходе зеленого сигнала светофора и побежал через дорогу прямо под колеса легковушки, ехавшей на красный.

От удара школьника отбросило на встречную полосу, где он попал под грузовой фургон. Как потом отметили очевидцы, в колесо затащило штаны мальчика, чтобы его освободить, водителю пришлось сдать назад буквально сантиметров на пять.

Подбежавшие очевидцы подняли ребенка, и оказавшаяся рядом медсестра, ехавшая на работу, за три минуты довезла его в травмпункт. В пути мальчик звал маму и хотел в школу, побаиваясь незнакомой тети, однако женщина убедила своего пассажира, что не сделает ему ничего плохого.

По информации ГИБДД, стаж вождения сбившей мальчика девушки составляет менее полугода. Издание "Ямал-Регион" сообщает, что переломов у ребенка не оказалось, он был госпитализирован с сотрясением мозга.