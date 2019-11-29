Тема:

Общество 13 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
29 ноября 201912:13

Звал маму и хотел в школу: очевидец аварии довезла до больницы сбитого ребенка. Видео

Вконтакте/Ольга Юрьева

В Ноябрьске девушка, недавно получившая права, сбила школьника на пешеходном переходе. Через три минуты мальчика уже принимали в травмпункте: пострадавшего ребенка довезла на личном автомобиле случайно оказавшаяся рядом медсестра.

Инцидент произошел в четверг утром, 28 ноября — семилетний мальчик шел в школу, дождался на переходе зеленого сигнала светофора и побежал через дорогу прямо под колеса легковушки, ехавшей на красный.

 

От удара школьника отбросило на встречную полосу, где он попал под грузовой фургон. Как потом отметили очевидцы, в колесо затащило штаны мальчика, чтобы его освободить, водителю пришлось сдать назад буквально сантиметров на пять.

Подбежавшие очевидцы подняли ребенка, и оказавшаяся рядом медсестра, ехавшая на работу, за три минуты довезла его в травмпункт. В пути мальчик звал маму и хотел в школу, побаиваясь незнакомой тети, однако женщина убедила своего пассажира, что не сделает ему ничего плохого.

По информации ГИБДД, стаж вождения сбившей мальчика девушки составляет менее полугода. Издание "Ямал-Регион" сообщает, что переломов у ребенка не оказалось, он был госпитализирован с сотрясением мозга.

Ранее по теме

Сейчас

12:23

За госизмену в Севастополе арестовали служащую Черноморского флота

11:42

ФСИН: обысков у Рудого не было

10:43

В Севастополе арестована россиянка, работавшая на украинскую разведку

10:11

Экс-главу Кирова подозревают в получении взятки

08:54

Землетрясение в Албании: жертв уже 48

08:38

Осколбанк остался без лицензии

07:57

В КНДР подтвердили успешные испытания сверхкрупной установки РСЗО

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Новый мост из Благовещенска в Хэйхэ пополнит бюджеты всех уровней

Новый мост из Благовещенска в Хэйхэ пополнит бюджеты всех уровней

2 часа назад
В Севастополе арестована россиянка, работавшая на украинскую разведку

В Севастополе арестована россиянка, работавшая на украинскую разведку

1 час назад
Спор с "Газпромом": "Нафтогаз" призвал Ригу исполнить решение Стокгольма

Спор с "Газпромом": "Нафтогаз" призвал Ригу исполнить решение Стокгольма

33 минуты назад

Трансляции

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
15:30

Заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Стол вибрировал, украинцы били чечетку: Бальбек рассказал об инциденте на форуме ООН

Стол вибрировал, украинцы били чечетку: Бальбек рассказал об инциденте на форуме ООН

19 минут назад
В полиции умерла боксерша, доставленная за избиение сожителя

В полиции умерла боксерша, доставленная за избиение сожителя

1 час назад
В Москве женщина продала сына за 150 тысяч рублей

В Москве женщина продала сына за 150 тысяч рублей

1 час назад
В столичных аэропортах отменено 15 и задерживается больше 40 рейсов

В столичных аэропортах отменено 15 и задерживается больше 40 рейсов

10 минут назад
Неестественное половодье: Волга разлилась по-весеннему

Неестественное половодье: Волга разлилась по-весеннему

3 часа назад
Изменил планы: Трамп впервые посетил Афганистан

Изменил планы: Трамп впервые посетил Афганистан

3 часа назад
Россия под ледяной корочкой: арктический антициклон сменит туманы на барическое дно

Россия под ледяной корочкой: арктический антициклон сменит туманы на барическое дно

2 часа назад
Москва и Петербург: в Омане наградили лучших представителей туриндустрии

Москва и Петербург: в Омане наградили лучших представителей туриндустрии

3 часа назад
Джонсона заменили на теледебатах ледяной фигурой

Джонсона заменили на теледебатах ледяной фигурой

2 часа назад
МИД России: разрыв ДРСМД угрожает размещением американских ракет в Арктике

МИД России: разрыв ДРСМД угрожает размещением американских ракет в Арктике

1 час назад
"Война и мир. Русский Пьер": премьера в театре "Модерн"

"Война и мир. Русский Пьер": премьера в театре "Модерн"

20 часов назад
Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

22 часа назад
Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

28.11.2019 11:26
Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

28.11.2019 10:04
Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

27.11.2019 13:19
Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

25.11.2019 08:25
Лекарства от изжоги могут быть опасны

Лекарства от изжоги могут быть опасны

2 минуты назад
Вне конкуренции. Головин вышел на первое место по популярности в "Монако"

Вне конкуренции. Головин вышел на первое место по популярности в "Монако"

13 минут назад
ФСИН: обысков у Рудого не было

ФСИН: обысков у Рудого не было

23 минуты назад
Непал покупает российские вертолеты

Непал покупает российские вертолеты

32 минуты назад
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке чуть не остался без надувных фигур из-за ветра

Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке чуть не остался без надувных фигур из-за ветра

36 минут назад
Гришечкин опроверг сообщения о том, что его пытался задушить знакомый студент

Гришечкин опроверг сообщения о том, что его пытался задушить знакомый студент

51 минута назад
Регбийный клуб вынудили сменить логотип из-за теракта в Крайстчерче

Регбийный клуб вынудили сменить логотип из-за теракта в Крайстчерче

51 минута назад
В Омске мужчина сжег квартиру, чтобы она не досталась сестре

В Омске мужчина сжег квартиру, чтобы она не досталась сестре

1 час назад
Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет

Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет

1 час назад
Продолжительность жизни автомобилей, собак и кошек в России одинакова

Продолжительность жизни автомобилей, собак и кошек в России одинакова

1 час назад
Экс-сутенер вынес из храма ящик с пожертвованиями исцелившихся прихожан

Экс-сутенер вынес из храма ящик с пожертвованиями исцелившихся прихожан

1 час назад
Александр Емельяненко: великому Федору нужно спуститься с небес на землю

Александр Емельяненко: великому Федору нужно спуститься с небес на землю

1 час назад
В DxOMark назвали лучшие смартфоны для мобильной съемки

В DxOMark назвали лучшие смартфоны для мобильной съемки

2 часа назад
Экс-главу Кирова подозревают в получении взятки

Экс-главу Кирова подозревают в получении взятки

2 часа назад
Мутко поручил к 20 декабря решить вопрос с жильем для пострадавших от паводков

Мутко поручил к 20 декабря решить вопрос с жильем для пострадавших от паводков

2 часа назад
Обманутые покупатели и миллиарды рублей: что ждет заброшенные поселки в Подмосковье

Обманутые покупатели и миллиарды рублей: что ждет заброшенные поселки в Подмосковье

2 часа назад
Основатель Twitter рассказал, что использует вместо Google

Основатель Twitter рассказал, что использует вместо Google

2 часа назад
Макгрегор проведет следующий бой в UFC против "Ковбоя" Серроне

Макгрегор проведет следующий бой в UFC против "Ковбоя" Серроне

2 часа назад
Жить со спокойным сердцем: в Казани проводят более 10 тысяч уникальных операций в год

Жить со спокойным сердцем: в Казани проводят более 10 тысяч уникальных операций в год

2 часа назад
Сложные стеклянные предметы теперь можно напечатать на 3D-принтере

Сложные стеклянные предметы теперь можно напечатать на 3D-принтере

3 часа назад
Землетрясение в Албании: жертв уже 48

Землетрясение в Албании: жертв уже 48

3 часа назад
Российские вина могут разрешить продавать до полуночи

Российские вина могут разрешить продавать до полуночи

3 часа назад
Новая стратегия позволит лечить самый агрессивный рак мозга

Новая стратегия позволит лечить самый агрессивный рак мозга

3 часа назад
ДТП в Доминикане: россияне вылетят домой через неделю

ДТП в Доминикане: россияне вылетят домой через неделю

4 часа назад
В штате Мичиган нелегалов "отлавливают" через фальшивый вуз

В штате Мичиган нелегалов "отлавливают" через фальшивый вуз

4 часа назад
Топ-10 лучших регионов России для санаторно-курортного отдыха

Топ-10 лучших регионов России для санаторно-курортного отдыха

5 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку