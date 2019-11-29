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29 ноября 201913:44

Воронежские старшеклассники обсудили общегородской выпускной бал

ГТРК "Воронеж"

Воронежские старшеклассники обсудили общегородской выпускной бал. Опрос проводила мэрия города, сообщает ГТРК "Воронеж". Итоги голосования, озвученные городскими властями, оказались довольно любопытными.

Выяснилось, например, что для выпускников намного важнее, кого из приглашенных звезд они увидят на своем празднике, чем погода. Всего в голосовании приняло участие более тысячи человек. Теперь на основании мнений будущих выпускников можно будет планировать организацию праздника в будущем году.

Как рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин, первый общегородской праздник в 2019 году действительно охватил практически весь Воронеж. Его трансляцию смотрели более ста тысяч человек. Выпускной, в котором приняло участие примерно шесть тысяч школьников и их учителей, проходил в городском парке "Алые паруса". На его проведения мэрия потратила почти восемь миллионов, причем треть суммы была отдана на гонорары приглашенных звезд. Единственная проблема — гулянья проходили под проливным дождем.

Теперь управление образования и молодежной политики вместе с мэрией займется изучением мнений учащихся. Вероятно, в школах будут проведены дополнительные опросы, чтобы выпускной-2020 стал для его главных участников настоящим праздником.

Текст: ГТРК "Воронеж"

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