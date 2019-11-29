Двое погибших: из-за огненного ДТП в Башкирии была перекрыта трасса Уфа - Москва

Утром в пятницу, 29 ноября, Дюртюлинском районе Башкирии произошла серьезная авария, унесшая несколько человеческих жизней.

По предварительным данным, озвученным пресс-службой регионального управления ГИБДД РФ, участниками столкновения стали три легковушки — Renault Logan, Hyundai и "Лада Приора".

После ДТП одна из машин вспыхнула, а другая – оказалась серьезно деформирована и лишилась части кузова, оторванного в результате аварии.

Два человека скончались от полученных травм, еще один пострадавший был госпитализирован.

Как сообщают СМИ, из-за инцидента движение на автодороге Москва – Уфа временно перекрыто, водителям было предложено двигаться в объезд через поселок Семилетка, протяженность альтернативного маршрута составила около 40 километров.