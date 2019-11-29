Люди, принимающие лекарства от изжоги, рискуют заболеть ротавирусом

Ингибиторы протонного насоса/протонной помпы повышают риск заражения ротавирусом. К такому выводу пришли ученые из Сорбонны.

Одна из исследователей Мина Тадроус отмечает, что основная проблема состоит в том, что многие люди подсаживаются на средства от изжоги и принимают их в течение длительного времени. Эти лекарства взаимодействуют с множеством других препаратов, а некоторые сочетания весьма нежелательны.

Исследователи обнаружили, что люди, которые постоянно принимали средства от изжоги, на 80 процентов чаще болели кишечным гриппом (другие его названия — вирусный гастроэнтерит, ротавирусная инфекция). Его основные симптомы — сильная рвота, диарея, боль в горле.

Эти препараты понижают кислотность, которая играет значительную роль в сдерживании вирусов, и в результате ротавирусы активнее распространяются в желудке, пишет портал "Вести.Медицина".