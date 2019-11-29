Украина доделала ракету "Нептун"

Разработка новейшей украинской ракеты "Нептун" закончена. 28 ноября прошли испытания, во время которых боеприпас пролетел 250 километров по заданным маршруту и высоте. Об этом сообщил генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев, пишет агентство РИА Новости. Также он уточнил, что впереди у ракеты следующий этап – тестирование боевых возможностей.

По мнению специалистов, ракета "Нептун" – это модернизированная советская противокорабельная ракета Х-35. Тактико-технические характеристики у них очень похожи: ожидаемая дальность полета украинской разработки – 280 километров, что всего на 30 километров больше, чем у предшественника. Скорость почти одинаковая: 800-850 километров в час у Х-35, 900 километров в час у "Нептуна".



Траектория полета также совпадает: сначала ракета идет в 10-15 метрах над водой, а при подходе к цели снижается до 4 метров, чтобы скрыться от корабельных систем ПВО.

Отличатся вес: масса "Нептуна" 870 килограммов. Это на 200 килограммов больше, чем у Х-35.