За госизмену в Севастополе арестовали служащую Черноморского флота

В Севастополе по подозрению в госизмене задержана россиянка, гражданская служащая Черноморского флота России. По заданию военной разведки Украины женщина осуществляла сбор секретных сведений военного характера, заявили в ФСБ России. Максимальное наказание по статье Уголовного кодекса России "Госизмена" составляет до 20 лет лишения свободы. Пока в отношении задержанной сотрудницы Черноморского флота Ленинский суд Севастополя выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 26 января.

Одним из сотен фактов, доказывающих, что против России ведется масштабная шпионская война, назвал произошедшее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Объекты особого внимания украинских спецслужб – военнослужащие, а также гражданские специалисты ЧМФ, цитирует Белика РИА Новости.

"Взять на крючок одного из сотрудников или гражданских специалистов флота для украинской разведки — большая удача", — продолжил Дмитрий Белик.

Сегодня Крым и Севастополь — это сектор жесткой битвы нескольких разведок, считает депутат Госдумы. По его мнению, работа по противодействию вербовке и пресечению контактов с иностранными агентами — одна из важных задач контрразведки России по защите национальных интересов.

20 ноября 2019 года сотрудники ФСБ задержали российского военнослужащего, шпионившего в пользу Украины.