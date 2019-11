Грету Тунберг назвали автором года в Великобритании

Экологическая активистка Грета Тунберг стала автором года по версии крупнейшей британской сети книжных магазинов Waterstones. Как напоминает Daily Mail, книга 16-летней норвежки "Даже самые маленькие люди имеют значение" (No One Is Too Small To Make A Difference) вышла в мае нынешнего года. В ней собраны тексты выступлений активистки.

Сообщается, что вскоре на полках книжных магазинов появится новое издание книги, в котором будет собрано еще больше текстов Тунберг.

Ранее стало известно, что активистка временно займет кресло ведущего на британской радиостанции "Би-Би-Си". Программа с ее участием выйдет в эфир в предстоящие рождественские и новогодние праздники.

Тунберг стала известной после выступления на климатическом саммите ООН. Она была номинирована на Нобелевскую премию мира после того, как призвала мировых лидеров обратить внимание на изменение климата.