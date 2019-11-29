Стрит-художник из Милана создаст картину на стене администрации Краснодара

Стену Муниципального концертного зала в Краснодаре, пострадавшую от вандалов, преобразит итальянский художник. Это будет первая его работа в России. Размер нового стрит-арта составит 300 квадратных метров. Работы стартовали в ночь с 28 на 29 ноября.

Итальянский художник, которого называют "пионером" европейского граффити, Луиджи Мариа Мураторе приехал по приглашению главы Краснодара, сообщает "Вести Кубань". Евгений Первышов поделился, что недавно эту стену разрисовали вандалы. Он не против граффити и стрит-арта, однако, попросил, чтобы панно было выполнено интересно и стильно.

Отметим, Луиджи Мариа Мураторе, также известный как "Raptuz" — один из самых известных стрит-арт-художников в Европе. Его работы украшают здания во многих городах мира. Граффити на стене администрации Краснодара станет первой в России. Итальянский художник работает в собственной технике — "футуризм разбитого окна". Как будет выглядеть будущее панно, он не раскрывает, но в любом случае это будет вариация на тему искусства. Завершить работу мастер планирует через неделю.

Напомним, в начале ноября на задании Муниципального концертного зала появился рисунок черной краской непонятного содержания. Позже полиция задержала 26-летнего жителя Самарской области, в настоящее время проживающий в Краснодаре.