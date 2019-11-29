Швед Юнгберг может сменить Эмери на посту наставника "Арсенала"

Бывший футболист лондонского "Арсенала" Фредди Юнгберг рассматривается руководством "канониров" в качестве потенциального преемника действующего главного тренера команды Унаи Эмери. Боссы "пушкарей" теряют доверие к испанскому специалисту.

"Арсенал" накануне проиграл матч пятого тура Лиги Европы франкфуртскому "Айнтрахту" (1:2), а всего в предыдущих семи матчах они не одержали ни одной победы. Теперь, как сообщает РИА Новости, руководители лондонцев готовы рассмотреть вариант с отставкой Эмери уже в самое ближайшее время – еще до следующего матча чемпионата Англии против "Норвича".

В таблице группы "F" "Арсенал" с десятью очками занимает первое место, в то время как в АПЛ "оружейники" по итогам 13 туров занимают восьмое место, набрав 18 очков.

Эмери возглавляет "Арсенал" с мая 2018 года. На посту наставника "канониров" он сменил Арсена Венгера, занимавшего свой пост на протяжении 22 лет.