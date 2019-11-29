Странные светящиеся объекты: "НЛО" оказалось ракетой, но с Кубанью вопрос не ясен

В соцсетях и интернет-СМИ накануне появилось множество сообщений, фото и видеокадров странного светящегося объекта в ночном небе. Многие поначалу приняли его за НЛО.

О светящейся точке, оставляющей за собой шлейф в ночном небе, сообщали жители Саратовской, Пензенской и Челябинской областях, Башкирии и некоторых других регионов.



Впрочем, "НЛО" оказалось вполне земного происхождения. Позже в Минобороны РИА Новости пояснили, что люди наблюдали полет межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", которую накануне запустили на полигоне Капустин Яр (в Астраханской области).

Ранее сообщалось, что учебный боевой блок ракеты попал в цель на казахстанском полигоне Сары-Шаган.



Между тем, в эти же дни еще одно необычное небесное явление сняли в станице Калининской на Кубани. Там светящийся неподвижный "объект", по форме напоминающий НЛО, как его обычно изображают, местные жители снимали в течение нескольких минут.

При этом, как отмечают авторы видео, день был пасмурным, небо затянуто облаками, то есть солнца не проглядывало.



Под этими кадрами уже опубликовано множество комментариев – предположений, что это может быть: от монтажа до подсветки "дырки" в облаках лучами заходящего солнца.

Нашлись даже те, кто обработал видео по специальной технологии. По словам этого комментатора, в результате обработки "проявились тонкие детали, которые выглядят достаточно удивительно". "Да, это все может иметь очень простое объяснение, но у меня пока версий нет", — пишет пользователь с ником vesta1946.