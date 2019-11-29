Парусный спорт. Андрей Шереметьев награжден за лучшее фото года

Андрей Шереметьев, один из лучших российских спортивных фотографов, снимающих парусный спорт, выиграл престижную награду за лучший снимок уходящего сезона по версии журнала YahtRussia. Фото было сделано во время Балтийской регаты Nord Stream Race-2019.

Фотограф вместе с немецким экипажем проходил последний этап престижной парусной гонки между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Погода в этот день не баловала яхтсменов, ветер над Балтикой достигал скорости 30 узлов (55 км в час). И один из немецких спортсменов чуть не вывалился за борт, распутывая генакер фал. Момент его падения и счастливого спасения и успел зафиксировать автор снимка.