Москвич заключен под стражу за удар металлическим ограждением по росгвардейцу

До конца января Басманным судом Москвы арестован участник несогласованной акции 27 июля в Москве Сергей Суровцев, обвиняемый в избиении росгвардейца металлическим ограждением, передает РИА Новости.

Найти правонарушителя удалось благодаря свидетельским показаниям и анализу видео с камер наблюдения. По данным следствия, 27 июля Суровцев, находясь на Тверской улице, поднял секцию металлического ограждения и ударил ею сотрудника Росгвардии, после чего пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов.

30-летний мужчина вину не признает. Его адвокат просил суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

14, 27 июля и 3 августа в Москве прошли не согласованные с властями митинги протеста, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы.

В общей сложности полицией были задержаны около 1,7 тысячи человек, на некоторых из них позже возбудили уголовные дела.