Туалет как подарок на 150 лет

Село Козьма-Демьяновское Должанского района Орловской области и селом-то называть неправильно. Главное отличие села от деревни — наличие храма и размеры. Село небольшое, церкви нет. Ближайшая — Покрова пресвятой Богородицы — в трех километрах, в селе Баранчик.

В селе Козьма-Демьяновское родился преподобноисповедник Севастиан Карагандинский (в миру Стефан Васильевич Фомин). Дом его родителей в первозданном виде не сохранился. Зато осталась школа. С интересной историей.

Открыли школу в 1875 году на территории тогда еще существовавшей церкви: с одной стороны класс, в котором учились все дети села вместе, с другой стороны — церковная сторожка. Учитель был один. Вероятнее всего, местный священник, поскольку из жития Стефана-Севастиана известно, что он окончил приходскую школу. Учился хорошо. Много читал. Книги ему давал читать приходской священник.

В этом здании школа просуществовала до 1911 года, когда для нее было построено кирпичное здание с тремя классами и центральным водяным отоплением (не исключено, что и с туалетом).

После Октябрьской революции школа стала четырехлетней. В 1932 году она была реорганизована в семилетнюю, но ремонтом школы никто не занимался, поэтому вид она имела ужасающий. По воспоминаниям сельчан, территория школы заросла бурьяном, сама она ветшала. Трубы с отоплением сгнили, и их никто не менял. Туалет устроили на улице.

Во время оккупации школа была разрушена до остовов стен, которые, впрочем, восстановили: подлатали, крышу настелили, полы. Туалет... привычно устроили на улице.

Там он и оставался во время многочисленных реконструкций школы. Появился буфет, мастерские, новые классы, интернат и даже отопление.

Больше того, в 1995 году у школы появилось абсолютно новое здание с девятью классами и актовым залом.

Вы уже догадались? Я о насущном. О туалете на улице.

В 2007 году МОУ Козьма-Демьяновская средняя общеобразовательная школа была газифицирована. Оборудовали компьютерный класс, подключили интернет...

Мне, право, неловко, что я все еще думаю о туалете.

Шел 2019 год. Биоэтики утверждают, что через пару лет они смогут уверенно редактировать геном человека. В Петербурге представили технологию синтеза речи на основе нейросетей, В Магнитогорске запустили серийное производство коллаборативных роботов для автомобилестроения, металлообработки, фармацевтической и химической промышленностей. В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни.

В селе Козьма-Демьяновском торжественно открыли школьный туалет.

Про торжественно я абсолютно серьезно. На открытии двух унитазов и рукомойника присутствовали глава района Борис Макашов и представители районной администрации из сферы образования. Директор школы Наталия Полякова призналась, что его появление стало волнительным событием:

"Наша школа существует уже 145 лет, и все время туалет был на улице. Теперь в школе есть утепленный хороший туалет со всеми удобствами: и вода там горячая, и окна пластиковые поставили, и форточки открываются. Прямо красота, мы очень счастливы".

Торжественные мероприятия всем пришлись по вкусу: в ближайший год власти района обещают открыть теплые туалеты еще в трех школах. Причем в Никольской школе даже в этом году. А вот в Евлановской и Алексеевской школах праздник состоится только в будущем году. Так что не все учащиеся дождутся этого события.

Тут надо отметить, что не туалетом единым ограничиваются торжества в Должанском районе. Чуть позже там открыли клуб самбо. И вот туда заглянули губернатор области и главный полицейский самолично.

О туалете в клубе историки района умалчивают.