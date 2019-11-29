Шестилетний мальчик почти год прожил с резиновой прокладкой в носу

Более 10 месяцев проходил с резиновой прокладкой в носу шестилетний мальчик из Подмосковья. Родители жаловались врачу в поликлинике на затруднение дыхания и специфический запах из носа, но удалить помеху смогли только специалисты Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии (НИКИО) им. Свержевского, сообщает агентство "Москва".

Ребенок сам сетовал на то, что у него постоянно заложена правая ноздря, но не рассказывал родителям, что играл с двухсантиметровой прокладкой и случайно засунул ее в нос. Оториноларинголог из поликлиники несколько раз промывал ноздри от скопившегося гноя, но причину его образования диагностировать не смог.

На помощь пришли специалисты НИКИО — инородное тело удалили из носа юного пациента. По их данным, никаких деформаций из-за длительного нахождения прокладки в носу не произошло.