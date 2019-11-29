Между Петербургом и Гавром может появиться круизный маршрут. Этот вопрос обсуждался в Смольном, передает ГТРК "Санкт-Петербург".

В город на Неве приехал недавно избранный мэр французского города Жана-Батиста Гастин. После поздравления с должностью Александр Беглов предложил гостю варианты дальнейшего сотрудничества двух городов-побратимов. Одна из наиболее перспективных областей — это морской туризм, считает губернатор. В настоящее время для морских туристов существует возможность приехать в Северную столицу без визы на срок в 72 часа.

Сотрудничество городов продолжится и в других сферах: культуре, образовании, экономике, а также в коммунальной отрасли. Плодотворная совместная работа двух морских гаваней началась еще в 1956 году.