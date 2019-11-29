Российский бизнес готов инвестировать в экономику 70 триллионов

Владельцы крупнейших российских компаний и миллиардеры из списка Forbes готовы инвестировать в российскую экономику 70 триллионов рублей. Об этом пишут "Известия".

В начале ноября в Думу был внесен законопроект "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности". Его цель — гарантировать для инвесторов неизменность условий ведения бизнеса.

В документе предусмотрено два режима — общий и проектный. Общий режим защищает инвестора на три года от любых норм, которые мешают инвестированию. Проектный режим гарантирует неизменность налоговых ставок на срок от 6 до 20 лет.

Для получения таких гарантий бизнес должен инвестировать не менее 250 миллионов рублей в проект в социальной сфере, 1,5 миллиарда рублей — в проект в цифровой экономике, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, 5 миллиардов рублей — в проекты прочих областей.

Замглавы Минфина Андрей Иванов во время выступления в Совете Федерации сказал, что представители бизнеса готовы инвестировать в экономику в случае появления такого механизма стабилизации.

"В ручном режиме спрашивали. Получили проектов на 70 триллионов рублей", — сказал Иванов, добавив, что запрос на регуляцию велик.

Он отметил, что до 2024 года Минфин планирует привлечь 30 триллионов рублей инвестиций.