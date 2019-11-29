Эмери уволен из "Арсенала". Юнгберг назначен временным тренером

Лондонский "Арсенал" объявил об увольнении главного тренера команды Унаи Эмери. Главной причиной отставки испанского специалиста называются неудачные результаты команды в нынешнем сезоне.

"Решение было принято из-за того, что результаты и показатели не достигли требуемого уровня, — говорится в сообщении на официальном сайте "канониров". – Мы выражаем искреннюю благодарность Унаи и его коллегам, неустанно старавшимся вернуть клуб к ожидаемому уровню".

В то же время, как ранее и сообщали Вести.Ru, преемником Эмери на посту наставника "Арсенала" стал бывший футболист лондонцев швед Фредди Юнгберг. Он назначен исполняющим обязанности главного тренера и будет руководить командой на временной основе.

Боссы "пушкарей" дали понять – они ищут постоянного наставника клуба.

Напомним, что Эмери проработал в "Арсенале" больше полутора лет. На пост главного тренера он был назначен в мае 2018 года, когда команду после 22 лет правления покинул француз Арсен Венгер.