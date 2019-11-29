Обнародован законопроект о профилактике домашнего насилия

Профилактика домашнего насилия — тема опубликованного на сайте Совета Федерации законопроекта. Общественная дискуссия законопроекта продлится до 15 декабря, подчеркнула вице-спикер верхней палаты парламента Галина Карелова. В нем предлагается ограничивать возможность общения обидчика и жертвы, незамедлительно выносить иные защитные предписания. Правда, с согласия подвергшихся насилию лиц или их законных представителей.

По предложенному законопроекту, нарушителю и жертве вручается по экземпляру защитного предписания. В первом случае разъясняются правовые последствия его неисполнения, во втором — жертве разъясняются ее права, сообщает "Интерфакс".

Защитное предписание выносится совершеннолетним. Бытовому насильнику может быть запрещено совершать семейно-бытовое насилие; вступать в контакты и общаться с лицом, подвергшимся семейно-бытовому насилию, в том числе по телефону или интернету. Нарушителю также могут запретить попытки по выяснению места пребывания его жертвы. Неисполнение предписание грозит привлечением к ответственности по российскому законодательству. Действует защитное предписание в течение 30 суток с момента его вынесения.

Однако, если угроза бытового насилия сохраняется, то по письменному заявлению жертвы семейно-бытового насилия срок действия защитного предписания может быть продлен до 60 суток. На время действия защитного предписания домашний агрессор ставится на учет для профилактического контроля со стороны полиции.

"Когда начнется практическое выполнение этого закона, будут стрелять. Государству это надо?" — предупредил глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

По его представлению, принятие закона о домашнем насилии чреват для России серьезными негативными последствиями. Смирнов подчеркивает, что декларируемая авторами законопроекта борьба с домашним насилием – только флаг, а его основная цель — изъятие детей из семей и передача их на воспитание гомосексуалистам, как это произошло в Америке.

Кроме того, законопроект замещает суды деятельностью неправительственной организации, которую граждане должны обеспечивать из своих налогов.

Результатом будет уничтожение остатков наших семей, подчеркивает Димитрий Смирнов.

"В России и так распадается половина заключенных браков, — добавил протоиерей. — И если мы все вместе, всем народом не поднимемся, то тогда это может пройти, потому что, видать, есть какие-то средства у этих лоббистов".

Смирнов считает, что для реальной борьбы с домашним насилием нужно реальное вмешательство полиции, аресты зачинщиков бытового насилия на 15 суток.

Трения вокруг законопроекта предсказывала зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

"Это будет война миров. Тут кто кого. Если мы живем в прогрессивном обществе, мы должны победить", — заявляла она.