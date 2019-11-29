Женщина-менеджер отобрала нож у грабителя и обратила его в бегство. Видео

В Сети опубликованы кадры с камер наблюдения, установленных в офисе микрофинансовой организации, расположенной в Волжском – городе в Волгоградской области. На записи запечатлен момент неудачного ограбления, по итогам которого преступник потерпел полное фиаско.

На записи видно, как в помещение ворвался мужчина с ножом, набросившийся на женщину-менеджера. Работница не растерялась и обезоружила нападавшего, попутно нажав тревожную кнопку для вызова тревожной группы.

Через некоторое время подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу региональной полиции, им оказался 30-летний местный житель, в активе которого уже есть шесть судимостей.

Примечательно, что стражи порядка обнаружили его в тот момент, когда преступник безуспешно пытался вырвать сумочку из рук прохожей на улице.

По некоторым данным, он пошел на преступление, чтобы добыть деньги для приобретения наркотиков.

Известно, что в настоящее время задержанный стал фигурантом уголовного дела по статьям "Разбой" и "Грабеж". В перспективе он может отправиться за решетку на срок до десяти лет.

Пострадала ли 34-летняя дама, давшая отпор злоумышленнику – не уточняется.