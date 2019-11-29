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29 ноября 201914:00

Дочь Сергея Бодрова-младшего получила свою первую роль в кино

фото: instagram.com/Олян Бодр

Дочь актера и режиссера Сергея Бодрова, погибшего на съемках, получила свою первую роль в кино. 21-летняя Ольга Бодрова сыграет в биографической картине "Калашников", посвященной оружейнику Михаилу Калашникову.

Фильм, сценаристом которого выступил дед Ольги Сергей Бодров-старший, должен выйти на экраны в 2020 году, сообщает SM News. Девушка, которая в данный момент учится на четвертом курсе ГИТИСа, сыграет в эпизоде.

Сергей Бодров-младший и его съемочная группа пропали без вести в 2002 году, во время схода ледника в Кармадонском ущелье. Жертвами катаклизма стали 125 человек. Поисково-спасательные работы продолжались в течение полутора лет, в результате удалось обнаружить лишь 20 тел.

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