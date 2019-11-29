Туск передал Мишелю "колокольчик полномочий", который чуть не уронил

Дональд Туск чуть не уронил колокольчик, который символизирует передачу полномочий председателя Европейского совета.

Это произошло в Брюсселе во время церемонии передачи полномочий. Туск сказал, что "Европа — лучшее место на планете". Его слова встретили бурными аплодисментами.

Затем он передал колокольчик своему преемнику бельгийцу Шарлю Мишелю. Как сообщает "Интерфакс", в начале выступления Туск чуть не уронил этот колокольчик.

Ранее Мишель назвал своим основным приоритетом борьбу против климатических изменений. По его мнению, в последние десятилетия западные страны обеспечивали прогресс путем чрезмерной эксплуатации природных ресурсов. В связи с этим он призвал учредить углеродный нейтралитет и превратить Европу в первый климатически нейтральный континент. К своим полномочиям Мишель приступит 1 декабря.