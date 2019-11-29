Зеленский отменил прапорщиков и мичманов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".

В частности, новый документ отменяет в армии звания прапорщиков и старших прапорщиков, а на флоте — мичманов и старших мичманов. Вместо них в ВСУ появятся рекруты, штаб-сержанты, мастер-сержанты и главные мастер-сержанты.

Впервые о новом законе стало известно в конце мая 2019 года. Нормативный акт должен потянуть вооруженные силы Украины под стандарты НАТО, сформировать профессиональный корпус сержантов, который сможет эффективнее обучать солдат.

Ранее украинские ВДВ решили сменить голубые береты на "кроваво-красные", потому, что такие же головные уборы носят десантники стран Североатлантического альянса.