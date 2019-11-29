Братья Сафроновы стеснялись встречаться с девушками из-за запаха бензина изо рта

В "Судьбе человека" – братья Сафроновы, которые на телевидении впервые появились с поразившим зрителей номером "сожжения заживо" и удивили даже Дэвида Копперфильда.

Свои первые фокусы ныне прославленные иллюзионисты начали показывать еще в детстве. Причем, их увлечению родители не только не мешали, но, напротив, всячески помогали.

Мальчики занимались в музыкальной школе и творческой студии, дома у них всегда было много животных – питон, мыши, черепашки, хомяки, а когда надо было для трюков своими руками что-то мастерить, то в этом помогал отец.

Мать братьев Сафроновых Светлана Владимировна сделала все возможное, чтобы ее талантливых детей заметили: водила сыновей по кастингам и даже "задабривала" ассистента режиссера, чтобы их сняли в "Ералаше".

Старший из братьев – Сергей – после школы сразу поступил в один из лучших театральных вузов страны, а вот Сергей и Андрей были двоечниками и после девятого класса они ушли в цирковое училище.

Поначалу братья выступали как факиры. "У нас весь рот был в ожогах, но мы все равно выходили на сцену", – вспоминает Андрей.

Сергей же с иронией добавляет, что из-за постоянного запаха керосина изо рта было сложно встречаться с девушками.

Как-то в интервью браться признались, что все в жизни делят на троих: и славу, и деньги, а был момент, когда, не зная о чувствах друг друга, они даже влюбились в одну и ту же девушку.

При этом у каждого есть отличительные черты характера. Как говорит Сергей, он сам – "весельчак и балагур", Илья – "философ", а Андрей – "скромняга".

По-разному складываются и их отношения с женщинами. У Сергея был неудачный брак, после которого он пытался утопить боль в алкоголе, но сейчас у него новая семья. Илья – убежденный холостяк, про которого говорят, что он "женат на иллюзии", а младший Андрей уверен, что ему жениться еще рано.

Как разобрались между собой браться Сафроновы, когда оказалось, что они влюбились в одну и ту же девушку? Почему распался первый брак Сергея?

Каким образом их мама "задабривала" ассистента режиссера "Ералаша", и почему бабушка называла Андрея Машенькой?

Как от них в детстве сбежал питон, и правда ли, что одно время в их семье жил слон?

Об этом мастера иллюзий братья Сафроновы рассказывают Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".