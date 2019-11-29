У пресс-службы столичного главка полиции сменился начальник

Новым руководителем Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве назначен Владимир Васенин. Сегодня он был представлен личному составу столичной полиции, передает "Интерфакс".

"Васенин имеет опыт работы как в оперативных подразделениях, так и по различным направлениям взаимодействия со СМИ и общественностью", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Прежний руководитель управления Юрий Титов сообщил, что переходит на другую работу.

"На другую работу я перехожу. Сегодня был представлен новый начальник, который меня сменит. Мне сказали спасибо, ему пожелали терпения", — рассказал он РИА Новости.

Владимир Васенин служит в органах внутренних дел с 1998 года. Начинал с должности оперуполномоченного. В 2000 году окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД, а в 2008 году — Высшую школу экономики. С 2019 году работал в Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД.