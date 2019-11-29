На Мальте начались протесты из-за освобождения чиновника, подозреваемого в убийстве журналистки

На Мальте расследование гибели известной журналистки спровоцировало массовые протесты. Один из задержанных пошел на сделку со следствием и заявил, что за покушением стоит высокопоставленный чиновник. Того арестовали, но практически сразу же отпустили.

Гибель журналистки Дафны Каруаны Галисии и сейчас будоражит Мальту. Только на этой неделе произошел резонансный арест по делу о ее смерти. Полиция взяла под стражу Кита Шембри — до недавнего времени он был главой администрации премьера. Свидетель, бизнесмен Юрген Фенек показал, что именно Шембри мог оплатить услуги наемных убийц.

Шембри пару дней находился под арестом, а потом его отпустили, но зато арестовали человека, который указал на него полиции, — господина Фенека. Это моментально спровоцировало митинг у здания правительства.

"Они продолжают его защищать! Вероятно, сейчас они обсуждают, как вернуть Киту Шембри его работу назад. Это неприемлемо! – подчеркнул Мэтью Керуана Галисия, сын погибшей журналистки. – От нас скрывают информацию! Мы ничего не знаем. Моя семья ничего не знает".

Демонстранты потребовали главу правительства уйти в отставку. Премьер Джозеф Мускат провел экстренное совещание кабмина и по итогам заявил, что, во-первых, никуда он не уйдет, а, во-вторых, у него все под контролем.

"Прежде всего, это вопрос национальной безопасности. Я, как премьер-министр, обязан был получить всю информацию по этому делу. Для нас это не просто убийство, это прямая угроза нашей демократии, — подчеркнул Мускат. – То, что расследование по делу ведется, и произошли аресты, говорит о том, что система работает".

Нельзя сказать, что протестующих это впечатлило. Они говорят, что продолжат митинговать. "Неважно, кого еще они там обвинят. Кое-кому пора в отставку", — уверен один из протестующих.

Громкий арест и столь же громкое освобождение заметили и в Евросоюзе. Депутаты Европарламента потребовали от властей Мальты предельно серьезно отнестись к расследованию.

"Я думаю, что этот парламент должен сейчас указать мальтийским властям, что убийство журналистов должно иметь четкие политические последствия", — заявил председатель Европейской народной партии, депутат Европарламента Манфред Вебер.



"Я выступаю в качестве председателя Группы мониторинга верховенства права, которая собралась сегодня утром. Мы планируем посетить Мальту. Мы не собираемся вмешиваться, или принимать чью-то сторону, но мы позаботимся о том, чтобы Европейский парламент продолжал оказывать давление с тем, чтобы правда была рассказана и справедливость восторжествовала", — сказала депутат Европарламента Софи Велд.

Дафна Галисия погибла в октябре 2017 года — сработала бомба, заложенная в ее машине. За год до смерти журналистка сообщила о том, что премьер Мускат открыл несколько офшорных счетов, чтобы утаить часть своих доходов. Она же расследовала деятельность дубайской компании, которая, как утверждала Галисия, тоже была связана с членами правительства. Впрочем, у нее было много недоброжелателей помимо министров. Известно, что она расследовала деятельность работорговцев из Ливии и сицилийской мафии.

Власти объявили награду в миллион евро за информацию по делу, к расследованию подключалось ФБР, но это до сих пор не помогло найти заказчиков преступления.