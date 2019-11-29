Четвертый МС-21 готов к испытаниям

Корпорация "Иркут" подготовила к летным испытаниям четвертый пассажирский самолет МС-21. Как уточнила пресс-служба "Объединенной авиастроительной корпорации", все системы лайнера проверены. Во время тестирования разработчики учли опыт, полученный при сборке первых трех машин.

28 ноября МС-21 перевели из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода в летно-испытательное подразделение предприятия.

Магистральный самолет 21 века – современный российский пассажирский лайнер, разработанный в корпорации "Иркут". Главное отличие МС-21 от конкурентов – широкое использование композитных материалов, благодаря которым самолет получается легче, надежнее и дешевле. В производство собираются запустить две версии: одна вмещает до 165 пассажиров, вторая – до 211.