Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

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Сегодня мы рассказываем о шестилетней Насте Муковниной из города Новочеркасска Ростовской области.

У девочки острый лимфобластный лейкоз, тринадцать блоков химиотерапии дали лишь временную передышку. После короткого периода ремиссии случился рецидив. Единственным шансом на спасение Насти остается трансплантация костного мозга. Но прежде для достижения устойчивой ремиссии девочке необходимо принимать дорогое лекарство. Иначе пересадка не даст результата. Мама готова стать донором для своей дочери. Но лекарство за три с лишним миллиона рублей родители Насти купить не в состоянии.

Из письма Марины Бондаревой, мамы Насти: "Настюша уже четыре года борется с раком крови. Все началось как обычная простуда, которая долго не проходила. Мы сдали анализы крови, все показатели были очень плохими. Врачи назначили дополнительные исследования, в результате у дочки диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Сразу начали химиотерапию, уже на 15-й день была зафиксирована ремиссия, но лечение продолжалось еще два года, сначала в больнице, потом дома. За это время Настя прошла несколько блоков химиотерапии, облучение, принимала гормоны. Только в конце прошлого года лечение завершилось, но прошло еще полгода, и болезнь вернулась. Врачи сказали, что в связи с рецидивом для Насти единственный шанс на спасение – пересадка костного мозга. Дочку направили в Областную детскую клиническую больницу Екатеринбурга, там есть отделение трансплантации. Химиотерапию начали еще в Ростове, потом продолжили в Екатеринбурге, но болезнь не отступает, а провести пересадку нужно в состоянии ремиссии. Сейчас Насте может помочь только дорогой препарат блинцито, который не закупает государство. Стоит он очень дорого, нам таких денег не заработать и не собрать. Прошу, помогите спасти дочку!"

Для спасения Насти Муковниной не хватает 1 588 039 руб.

Заведующий отделением детской онкологии №2 Областной детской клинической больницы Олег Аракаев (Екатеринбург):

"Насте по жизненным показаниям требуется пересадка костного мозга, но прежде нужно добиться ремиссии острого лимфобластного лейкоза. Для этого необходима противорецидивная химиотерапия с применением инновационного препарата блинатумомаб (блинцито). В лечение по госквоте данный препарат не включен".

Стоимость лекарства 3 242 500 руб.

614 753 руб. собрали друзья и родственники Насти.

1 039 708 руб. собрали читатели газеты "Наше время", 1rnd.ru и rusfond.ru

Не хватает 1 588 039 руб.

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