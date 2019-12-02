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Помогите детям. Русфонд 6 часов назад

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2 декабря 201909:15

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о шестилетней Насте Муковниной из города Новочеркасска Ростовской области.

У девочки острый лимфобластный лейкоз, тринадцать блоков химиотерапии дали лишь временную передышку. После короткого периода ремиссии случился рецидив. Единственным шансом на спасение Насти остается трансплантация костного мозга. Но прежде для достижения устойчивой ремиссии девочке необходимо принимать дорогое лекарство. Иначе пересадка не даст результата. Мама готова стать донором для своей дочери. Но лекарство за три с лишним миллиона рублей родители Насти купить не в состоянии.

Из письма Марины Бондаревой, мамы Насти: "Настюша уже четыре года борется с раком крови. Все началось как обычная простуда, которая долго не проходила. Мы сдали анализы крови, все показатели были очень плохими. Врачи назначили дополнительные исследования, в результате у дочки диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Сразу начали химиотерапию, уже на 15-й день была зафиксирована ремиссия, но лечение продолжалось еще два года, сначала в больнице, потом дома. За это время Настя прошла несколько блоков химиотерапии, облучение, принимала гормоны. Только в конце прошлого года лечение завершилось, но прошло еще полгода, и болезнь вернулась. Врачи сказали, что в связи с рецидивом для Насти единственный шанс на спасение – пересадка костного мозга. Дочку направили в Областную детскую клиническую больницу Екатеринбурга, там есть отделение трансплантации. Химиотерапию начали еще в Ростове, потом продолжили в Екатеринбурге, но болезнь не отступает, а провести пересадку нужно в состоянии ремиссии. Сейчас Насте может помочь только дорогой препарат блинцито, который не закупает государство. Стоит он очень дорого, нам таких денег не заработать и не собрать. Прошу, помогите спасти дочку!"

Для спасения Насти Муковниной не хватает 1 588 039 руб.

Заведующий отделением детской онкологии №2 Областной детской клинической больницы Олег Аракаев (Екатеринбург):

"Насте по жизненным показаниям требуется пересадка костного мозга, но прежде нужно добиться ремиссии острого лимфобластного лейкоза. Для этого необходима противорецидивная химиотерапия с применением инновационного препарата блинатумомаб (блинцито). В лечение по госквоте данный препарат не включен".

Стоимость лекарства 3 242 500 руб.

614 753 руб. собрали друзья и родственники Насти.

1 039 708 руб. собрали читатели газеты "Наше время", 1rnd.ru и rusfond.ru

Не хватает 1 588 039 руб.

ПОМОЧЬ НАСТЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, Вести.Ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях, а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 13,903 млрд руб. В 2019 году (на 28 ноября) собрано 1 278 375 106 руб., помощь получили 1728 детей. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга", а его Национальный РДКМ – президентский грант на проект "Академия донорства костного мозга" и грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru

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Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.

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