Трое детей пострадали при опрокидывании автобуса в Псковской области

Утром в пятницу, 29 ноября, в Новоржевском районе Псковской области на дороге Новоржев-Кудеверь перевернулся автобус, в салоне которого находились десять пассажиров, в том числе – семь детей.

Как говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК РФ, водитель не справился с управлением и выехал в кювет, после чего автобус перевернулся.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три ребенка.