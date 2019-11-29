Песков уточнил, что Путин будет делать 31 декабря

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы представителей СМИ о том, чем будет заниматься глава государства накануне Нового года.

"31 декабря Путин тоже будет работать", — сообщил Песков.

По словам представителя Кремля, у президента технически просто не бывает выходных дней, передает "Интерфакс".

"Даже если он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе", — пояснил Песков.

Он также образно сравнил график работы главы государства с производственным циклом доменной печи.

"Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", — сказал Дмитрий Песков.

Праздничные новогодние каникулы в этот раз продлятся с 1 по 8 января 2020 года, а 31 декабря 2019 года остается рабочим днем. Однако 28 ноября депутаты от ЛДПР внесли в парламент законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.