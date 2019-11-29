Доменико Тедеско: мы готовимся играть в футбол, а не "работать" с судьями

Немецкий наставник футбольного "Спартака" Доменико Тедеско перед матчем своей команды против питерского "Зенита" провел традиционный пресс-раут и оценил состояние соперника, настрой своих подопечных и готовность судей к принципиальной игре.

Одним из первых на пресс-конференции тренеру "красно-белых" задали вопрос о том, как он относится к назначению на встречу в качестве арбитра VAR (системы видеоповторов моментов игры) судьи Михаила Вилкова, который был отстранен от работы в чемпионате страны после скандала на матче "Зенит" – ЦСКА.

Тедеско был дипломатичен: "Я не знаю этого арбитра и для меня это не важно. Мы готовимся к игре и изучаем в первую очередь те вопросы, на которые может повлиять – свой настрой и состояние соперника. Поскольку на судей мы повлиять никак не может, то и какой-то "работы" в этом направлении мы не ведем".

Он прокомментировал работу системы VAR в России, которая пока имеет достаточно много нареканий, назвав этот вопрос "деликатным": "И в Германии с этой системой было достаточно вопросов, но вещь эта тонкая. Когда игровая ситуация почти однозначная, тут роль VAR абсолютно ясна. А вот в "пограничных" ситуациях, когда вопрос стоит "50 на 50", то все оказывается в руках судьи. Еще раз повторю, что повлиять на это мы не можем, так что приходится принимать систему такой, какая она есть".

"Меня радует, что соперник настраивается на игру серьезно, — сказал тренер, когда ему напомнили что форвард "Зенита" Артем Дзюба сказал про матч со "Спартаком", что это "война". – Думаю, что в определенной мере эти слова – оценка нашей команды, на которую конкуренты смотрят со всем вниманием. Могу сказать, что и мы стараемся настраивать игроков на каждый мачт, с "Уфой" ли или с "Зенитом". По другом и быть не должно, если относиться к делу серьезно".

Про Дзюбу был еще вопрос: как Тедеско собирается закрывать главного форварда "Зенита"? Тренер отметил, что бывший спартаковец в рядах питерского клуба действительно хорош и индивидуально, и действиями на команду: "Но Артем не единственный классный игрок у "Зенита". Азмун, Иванович, Дуглас – о каждом из них мы разговаривали с ребятами, каждому надо уделить внимание. Но это соотносится с общей позицией – почти в каждом российском клубе есть игроки, которым следует уделять особое внимание".

Тедеско спросили, на кого он рассчитывает в линии атаки "Спартака", не считает ли он ошибкой, что в предыдущей игре с "Уралом" на поле вышел Шюррле, а не, например, Понсе. Тренер сказал, что у него достаточный выбор из четырех нападающий и выбор будет сделан в пользу сильнейшего, того, кто лучше готов.

Наконец, говоря о возможной тактике на встречу с "Зенитом" синьор Доменико отметил, что матч длится 90 минут и бывают моменты, когда нужно отойти назад, перетерпеть, испытывая давление соперника: "Мы постараемся варьировать тактику на игру, будем смотреть, что нам предложит соперник, кто выйдет на поле в его составе".