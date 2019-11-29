Французские парламентарии предложили запретить "черную пятницу"

Французские парламентарии предложили запретить в стране "черную пятницу" – одну из крупнейших распродаж в году. Законодатели считают, что эта "покупательская лихорадка" способствует излишнему потреблению и напрасной трате ресурсов, пишет Independent.

Предложение о запрете внесла бывший министр экологии страны Дельфин Бато. Нижняя палата французского парламента, национальная ассамблея, планирует обсудить эту инициативу в декабре.

Предложение поддержала министр комплексных экологических преобразований Элизабет Борн. По ее мнению, "черная пятница" способствует образованию пробок на дорогах, а следовательно, загрязнению воздуха выхлопными газами.

"Невозможно одновременно сокращать выбросы парниковых газов и призывать к потребительской лихорадке. Мы должны более осознанно подходить к потреблению", – сказала она. Министр добавила, что поддержала бы "черную пятницу", если бы распродажи помогали развиваться малому бизнесу, однако выигрывают от нее в основном крупные ретейлеры.

Объединение представителей электронной торговли Франции уже выступило с критикой этого предложения.

29 ноября "черная пятница" стартовала в России. Около 40 процентов россиян признались, что готовы потратить в эти дни более 10 тысяч рублей.