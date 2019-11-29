Эвакуирован Басманный суд, где рассматривается дело Кузнецова

В Москве эвакуирован Басманный суд и Мосгорсуд из-за поступления сообщения о минировании. Также эвакуирован еще ряд московских судов. Эвакуация сорвала прения сторон по делу экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Он обвиняется в хищении, растрате и легализации более 14 миллиардов рублей.

Гособвинитель требует взыскать с Кузнецова по гражданским искам более 3 миллиардов рублей в качестве погашения ущерба, сообщает "Интерфакс". Также обвинение требует наложить взыскание на имущество экс-чиновника. В том числе на ряд земельных участков Кузнецова в Московской области и на московскую 7-комнатную квартиру в доме 7 на Остоженке. Обвинение требует 14 лет лишения свободы для Алексея Кузнецова со штрафом в 1 миллион рублей, а также запрет для него на занятие должностей в государственных и муниципальных структурах.

Из Черемушкинского суда в Москве из-за угрозы взрыва эвакуированы 266 человек. Также сообщения о минировании поступили в торговый центр "Новинский пассаж" у Садово-Кудринской площади и УВД по Юго-Западному административному округу на улице Кржижановского.

В Санкт-Петербурге из-за угроз телефонных террористов эвакуированы Приморский, Выборгский и Невский районные суды.

В Санкт-Петербургский городской суд по электронной почте поступило сообщение о минировании. Автор сообщения потребовал 120 миллионов рублей на электронный кошелек в биткоинах. Этот долг в биткоинах должен вернуть некий Константин Малофеев.

Похожие сообщение поступили на емейлы в 1-й Западный окружной военный суд, где 28 ноября проходили прения сторон по делу о теракте в метро 3 апреля 2017 года, а также в Московский районный суд Петербурга, в Красногвардейский, Фрунзенский, Пушкинский, Кировский и Смольнинский райсуды Северной столицы, в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

Во всех случаях угроза была ложной. При проверке опасных предметов в судах не обнаружили.