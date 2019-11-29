Как к себе домой: похититель 6 килограммов золота попал на видео

Спустя две недели после громкого ограбления в Красноярске, где молодой человек вынес из офиса компании почти 6 килограммов золота, полицейские обнародовали запись с камеры наблюдения, зафиксировавшей подозреваемого. Выйти на его след стражам порядка пока не удалось.

Сама кража произошла еще 15 ноября: около шести часов вечера неизвестный мужчина спокойно миновал пост охраны в пустующем бизнес-центре и поднялся на этаж, где снимает помещения золотодобывающая компания. Следов взлома оперативники не обнаружили — злоумышленник открыл дверь офиса (сигнализации там не было), а затем и сейф, где хранились слитки, после чего спокойно покинул бизнес-центр.

Пропажу обнаружили только утром 18 ноября. По последним данным, из сейфа исчезло в общей сложности 5,9 килограмма драгоценного металла стоимостью около 18 миллионов рублей.