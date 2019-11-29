Камера запечатлела подрыв банкомата в Тульской области

Ранним утром в пятницу, 29 ноября, группа злоумышленников взорвала банкомат, расположенный в помещении магазина в поселке Товарковский Богородицкого района Тульской области.

На записи, сделанной камерой наблюдения, видны действия "подрывников" и сам момент взрыва.

Платежный терминал получил серьезные повреждения. Судя по кадрам, злоумышленники скрылись с места преступления с какой-то добычей в руках, однако удалось ли грабителям добраться до денег – пока не уточняется.