Нормандский формат: Кремль надеется на субстантивный разговор

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях российской стороны от саммита в "нормандском формате", который состоится в Париже 9 декабря. По его словам, есть все основания надеяться на субстантивный разговор, при этом не стоит завышать ожидания относительно грядущей встречи.

Таким образом Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, готовятся ли к саммиту договоренности продлить закон об особом статусе Донбасса. Пресс-секретарь отметил, что данный закон и его продление являются важным вопросом и частью минских договоренностей. Движение в сторону иного документа сопряжено с большими трудностями для урегулирования ситуации на Украине, последствия которых сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать, сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков не исключил отдельной встречи Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель во время саммита в Париже. Пресс-секретарь отметил, что главы государств, присутствующие в столице Франции, так или иначе будут общаться, при этом пока невозможно сказать, в какой это будет последовательности. Дмитрий Песков рассказал, что лидеры четырех стран получат возможность обсудить в двустороннем формате те вопросы, которые наиболее остро стоят на повестке дня.

Так, пресс-секретарь Путина пояснил, что российский глава государства сможет обсудить газовую тематику со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, если останутся проблемные вопросы, которые не получится решить на рабочем уровне. По словам Пескова, лидеры двух стран смогут использовать встречу в Париже, чтобы иметь возможность пообщаться вдвоем.